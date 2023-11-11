В Алматы в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег и гололёд

CentralAsia (KZ) - Алматинцев предупредили о предстоящих осадках в виде мокрого снега и гололёда, сообщает Информбюро со ссылкой на Казгидромет.

С 12 по 15 ноября в Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью снижение температуры воздуха составит до –4 градусов, прогнозируются гололёдные явления. В связи с этим владельцам транспортных средств рекомендуют заменить летние шины на зимние.

«На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков», – говорится в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры города.

Для обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ автовладельцев просят по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части.

Для противогололёдных работ в городе привлекли 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих.

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