Генерал-майор Жазыкбаев Шайх-Хасан назначен заместителем начальника Генштаба ВС Казахстана

CentralAsia (KZ) - Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС Казахстана. Соответствующий приказ подписал министр обороны РК, сообщает Минобороны.

В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования «Астана». В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК «Запад».

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.

Награжден орденом «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

Женат, воспитывает 3 детей.

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