На границе Таджикистана и Кыргызстана днем 11 ноября произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 16:58, 11 ноября 2023
- Просмотров: 1419
CentralAsia (KZ) - На границе Таджикистана и Кыргызстана 11 ноября в 13:18 произошло землетрясение силой около 3-х баллов в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.
Очаг землетрясения располагается в 23 км к юго-западу от села Ачык-Суу, в 35 км к юго-востоку от села Дароот-Коргон.
В населенных пунктах Кыргызстана точки не ощущались.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения