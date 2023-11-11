На границе Таджикистана и Кыргызстана днем 11 ноября произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) - На границе Таджикистана и Кыргызстана 11 ноября в 13:18 произошло землетрясение силой около 3-х баллов в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагается в 23 км к юго-западу от села Ачык-Суу, в 35 км к юго-востоку от села Дароот-Коргон.

В населенных пунктах Кыргызстана точки не ощущались.

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