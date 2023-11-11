экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На границе Таджикистана и Кыргызстана днем 11 ноября произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) -  На границе Таджикистана и Кыргызстана 11 ноября в 13:18 произошло землетрясение силой около 3-х баллов в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагается в 23 км к юго-западу от села Ачык-Суу, в 35 км к юго-востоку от села Дароот-Коргон.

В населенных пунктах Кыргызстана точки не ощущались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com