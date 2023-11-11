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В Узбекистан из России вернули 12 брошенных детей

CentralAsia (UZ) -  В России 12 несовершеннолетних детей из Узбекистана остались без присмотра, сообщает Nova 24.

Согласно информации, для возвращения детей создали рабочую группу. Специалисты выяснили, в каких городах России содержатся дети и в каком состоянии их здоровье. Также были собраны необходимые документы.

Сотрудники Министерства здравоохранения осмотрели детей, после чего их доставили на родину. Их поместили в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента и детские дома, им оказывают помощь квалифицированные психологи.

Сейчас ведется работа по поиску родственников привезенных детей.

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