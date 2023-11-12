экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Четыре монгольских шахматиста стали чемпионами мира среди любителей в Маскате

CentralAsia (MNG) -  11 ноября в столице Омана Маскате завершился чемпионат мира среди любителей шахмат. Монгольские спортсмены завоевали 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

АМАРСАЙХАН Даштогтох стал двукратным чемпионом мира по шахматам среди любителей в категории FIDE World Amateur Championship Open U 2000 со счётом Full 8.0. Он в 2019 году выиграл этот титул.

АНУЖИН Ганбат завоевала золотую медаль в категории U 1700 среди женщин. В этой категории АНУДАРЬ Цогдэлгэр и ХУСЛЭНЗАЯА Балданжанцан заняли второе и третье места соответственно.

В категории U 1700 среди мужчин ДАНЗАНЖУНАЙ Ганбат стал чемпионам мира.

В категории U 2000 среди женщин БАДАМХАНД Норовсамбуу завоевала первое место.

источник: MAN

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com