Скоро монгольская адаптация американской юридической драмы «Suits» на канале Mongol TV

CentralAsia (MNG) - Монгольская телекомпания Mongol TV в партнерстве с NBCUniversal Formats разработала адаптацию популярной американской юридической драмы «Suits» на местном языке.

Эта сделка знаменует собой первый ремейк сериала по американскому сценарию в восточноазиатской стране. Произведенный Монгольским телевидением, он будет транслироваться на бесплатном канале Vol+, а премьера сериала состоится 3 декабря в 19:30.

В роли нового помощника Майка Росса выступят Самданпурэв Оюунсамбуу (Зориг, Снеговик) и Чинзориг Эрдэнэбаяр (Жертва, Любовники) в роли отважного адвоката Харви Спектра.

Это третья адаптация «Suits» в Азии после местных версий в Южной Корее на канале KBS и на Fuji TV в Японии. Формат также был адаптирован на Ближнем Востоке.

«Suits» (русское название «Форс-мажоры») — американский юридическо-драматический телесериал, созданный Аароном Коршем. Главные роли исполнили Гэбриел Махт и Патрик Джей Адамс. Премьера сериала состоялась 23 июня 2011 года на телеканале USA Network.

Действие происходит в вымышленной юридической фирме в Нью-Йорке. Сюжет сериала заключается в том, что успешный юрист Харви Спектер нанял себе помощника Майка Росса, который не посещал юридическую школу.

Сериал «Форс-мажоры» был номинирован на несколько премий с 2012 года, когда Джина Торрес и Патрик Джей Адамс получили индивидуальные награды за свои роли Джессики Пирсон и Майка Росса соответственно. Шоу было номинировано на TV Guide Award как «Лучшая драма» и на People’s Choice Awards как «Любимая драмеди» в 2014 году. Торрес была номинирована на премию ALMA как «Любимая телеактриса второго плана» в 2012 году и на Imagen Awards как «Лучшая актриса второго плана на телевидении» в 2013 году, а Адамс был номинирован на Премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в 2012 году.

30 января 2018 года сериал был продлён на восьмой сезон, однако Патрик Джей Адамс, Меган Маркл и Джина Торрес не приняли в нём участие. 24 января 2019 года сериал был продлен на девятый сезон из 10 эпизодов, ставший последним[6]. Премьера завершающей, 134 серии («One Last Con») прошла 25 сентября 2019 года.

На сегодняшний день лицензия на деятельность Suits действует более чем на 230 территориях по всему миру. В США он в настоящее время доступен на потоковом сервисе Peacock NBCUniversal, а также на Netflix и Amazon.

Летом и осенью Netflix в США продемонстрировал высокие показатели просмотров оригинального сериала, в котором снимались Патрик Джей Адамс и Габриэль Махт.

источник: middleasiannews.com

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