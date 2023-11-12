Крупнейшая криптобиржа мира Binance отказалась от рубля

CentralAsia (CA) - Крупнейшая в мире по объему операций криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рублях с 15 ноября, говорится в заявлении компании.

Вывод рублей с депозитов Binance будет доступен до 31 января 2024 года. Пользователи могут отправить деньги без комиссии на платформу CommEX. Для этого нужно подключить свою учетную запись на этой платформе к личному кабинету на Binance.

Также можно вывести российскую валюту через фиатных партнеров криптобиржи или конвертировать ее в криптовалюту.

В конце сентября Binance объявила об уходе из России. «Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — говорилось в сообщении компании.

Позднее The Wall Street Journal рассказала о том, что криптобиржа по-прежнему помогает россиянам переводить деньги за границу, несмотря на взятое на себя обязательство соблюдать западные санкции.

После публикации WSJ криптобиржа ограничила для россиян проведение P2P-операций (peer-to-peer, между отдельными пользователями) в любых валютах, кроме рубля.

источник: MAN