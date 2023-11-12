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В Лондоне более 300 тыс. человек вышли на марш в поддержку палестинцев

CentralAsia (CA) -  В Лондоне 11 ноября более 300 000 человек вышли на марш в поддержку Палестины. Об этом пишет Reuters.

Полиция арестовала более 120 человек, пытаясь помешать устроить контрпротесты.

Вспыхнули стычки между полицией и крайне правыми группами, собравшимися в знак протеста против демонстрации, проходящей в День перемирия. Это годовщина окончания Первой мировой войны, когда Великобритания чтит память своих погибших на войне.

Напряженность нарастала перед субботним маршем — самым крупным из серии демонстраций в поддержку палестинцев и призывов к прекращению огня в секторе Газа.

Лондонская столичная полиция отклонила просьбу министров заблокировать мероприятие, заявив, что у них нет признаков серьезного насилия.

Хотя на гораздо более крупном пропалестинском митинге физического насилия не было, небольшие группы оторвались от основного марша, и около 150 человек в масках запустили фейерверки в лица офицеров, что привело к арестам.

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