В ресторане Астаны до смерти избили женщину. Экс-министра Бишимбаева арестовали на два месяца

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны 11 ноября определил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает zakon.kz.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.

Экс-министра подозревают в том, что он до смерти избил жену в столичном ресторане Bau. Полиция распространила пресс-релиз, в котором подтвердила факт гибели женщины в результате побоев, однако отказалась раскрывать имя задержанного. В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 9 ноября в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили труп женщины 1992 года рождения.

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