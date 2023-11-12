Казахстан поддерживает право палестинцев на создание своего государства, - глава МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан считает, что единственным способом обеспечить мирное и безопасное будущее многострадальному палестинскому народу является формула «Два государства для двух народов» в соответствии с резолюциями ООН, заявил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. Об этом передает агентство Kazinform.

В своем выступлении на саммите глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства.

«Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа», — заявил Мурат Нуртлеу, добавив, что с этой целью Казахстан проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня, которая была предложена Иорданским Хашимитским Королевством на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября.

Глава казахстанской дипломатии подчеркнул, что мирные жители, в том числе слишком много детей, женщин и пожилых людей, стали невинными жертвами конфликта. Безопасность женщин, детей и пожилых людей в секторе Газа, по его словам, остается высшим приоритетом.

В своем выступлении министр иностранных дел Казахстана упомянул также свой недавний телефонный разговор с израильским коллегой, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, отметив, что в ходе переговоров призвал к немедленному прекращению огня и подчеркнул необходимость искать мирное решение.

По словам Мурата Нуртлеу, Казахстан одобряет решение Египта предоставить коридоры для оказания медицинской и гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Казахстан уже пожертвовал 1 миллион долларов для братского народа Палестины и планирует доставить дополнительную гуманитарную помощь.

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