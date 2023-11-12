Сердар Бердымухамедов сменил посла Туркменистана в России

CentralAsia (TM) - 10 ноября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сменил посла в России. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Указом главы государства посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу». Одновременно он был послом в Словении, Сербии и Болгарии. Он возглавлял диппредставительство с октября 2016 года.

Новым послом стал Эсен Айдогдыев, занимавший пост ректора Международного университета гуманитарных наук и развития.

В свою очередь новым ректором университета назначена Марал Кулиева. До этого она была ректором Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Ректором языкового института стал Максат Чарыев, который был проректором по научной работе этого учебного заведения.