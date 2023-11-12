Из обязанностей КНБ Казахстана хотят убрать обеспечение безопасности Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Из обязанностей комитета национальной безопасности Казахстана хотят убрать обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, передает КазТАГ.

«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», – говорится в проекте указа президента Токаева.

Планируется изменить и дополнить Положение о КНБ в части совершенствования функций, в текст присяги сотрудника специального государственного органа и правил ее принесения.

Из обязанностей КНБ планируется убрать обеспечение безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы, и оставить обеспечение безопасности президента Республики Казахстан.

Конституционным законом РК от 13 февраля 2023 года «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» Конституционный закон РК от 28 июля 2000 года «О Первом Президенте РК – Елбасы» утратил силу.

Совет по управлению фондом национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», который возглавляет экс-президент Нурсултан Назарбаев, хотят ликвидировать.

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