Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа

Иностранцы покидают сектор Газа

CentralAsia (CA) - МЧС РФ совместно с российскими дипломатами эвакуируют мирное население из сектора Газа, российские граждане уже пересекают пункт пропуска, сообщили в министерстве.

На протяжении недели оперативная группа МЧС РФ проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта.

Специалисты МЧС РФ оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

Все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы.