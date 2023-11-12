Ледники Гренландии сокращаются с «беспрецедентной» скоростью по мере нагревания Земли, - исследование

CentralAsia (CA) - Новое исследование показало, что ледники и ледяные шапки вдоль береговой линии Гренландии с 2000 года отступали вдвое быстрее, чем в XX веке. Об этом пишет Bloomberg.

Это движение, описанное в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, вызывает тревогу: более 1000 периферийных ледников и ледяных шапок — более мелких ледяных масс, которые усеивают береговую линию территории в отличие от ледникового щита — вступили в ускоренную фазу отступления за последние 20 лет, исчезая в два раза быстрее, чем в ХХ веке.

Ученые-климатологи благодаря фотографиям 1930 годов, сделанным во время картографических исследований, смогли реконструировать движение прибрежных ледников Гренландии.

Используя данные конца 20-го века, исследование также определило, что длина ледников на юге Гренландии сократилась в среднем на 18%, в то время как ледники в других частях Гренландии отступили на 10%.

Авторы исследования сосредоточили свое внимание на периферийных ледниках. Хотя на их долю приходится лишь 4% покрытых льдом территорий Гренландии, они вносят существенный вклад в глобальное повышение уровня моря, учитывая, что потеря их массы была непропорциональна по сравнению с потерей массы ледникового щита.

Но то, как именно периферийные ледники Гренландии менялись с течением времени, не было широко изучено, по словам исследователей, отчасти из-за отсутствия данных. До запуска спутников наблюдения за Землей в 1970-х годах данные наблюдений за ледниками Гренландии были немногочисленны и разрозненны. Авторам исследования удалось преодолеть эту проблему, объединив спутниковые снимки с историческими аэрофотоснимками. Помимо коллекции фотографий, обнаруженной в Дании, исследователи также использовали изображения Гренландии, полученные военными США во время Второй мировой и холодной войны, для получения дополнительных данных.

Несмотря на разнообразие климатических и топографических характеристик Гренландии, отступление ледников по всему острову происходит практически повсеместно. Единственным возможным исключением являются ледники на северо-востоке Гренландии, где недавнее увеличение снегопадов, по-видимому, привело к более медленному таянию.

Исследование подчеркивает чувствительность Гренландии к изменению климата. По оценкам ученых, если ледниковый покров Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется примерно на 7,4 метра.