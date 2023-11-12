В 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 13 ноября

CentralAsia (KZ) - По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана 13 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

На большей части с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных районах юго-востока и востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Лишь в западных регионах РК с отрогом антициклона ожидается преимущественно погода без осадков.

Штормовое предупреждение

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гололед. На западе, востоке области и в городе Жезказган ожидается туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В Караганде также гололед, туман.

13-15 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области и в Таразе ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер: на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман. Ветер до 15-20 м/с. В Алматы и Конаев ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, юге, в центре области: 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на западе, севере, востоке области до 15-20 м/с. Уральск: ночью и утром ожидается туман, порывы ветра 18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер ночью на юго-востоке области, днем на севере, востоке области: 15-20 м/с. Петропавловск: ночью и утром ожидается туман, ветер днем до 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, западе Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области и в городах Туркестан, Шымкент ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер: 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер ночью на севере, в центре области до 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области и в областном центре – городе Костанай прогнозируют туман. На западе области порывы ветра до 15 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер днем в районе Алакольских озер до 15-20 м/с.

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