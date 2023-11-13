Монгольское пищевое масло начали экспортировать в Японию

CentralAsia (MNG) - Монгольское рапсовое масло «Эзэгтэй» - («Домохозяйка») начали экспортировать в соответствии со строгими требованиями Японии.

Черный рапс (юнгар), выращенный в Монголии национальным производителем «Гацуурт», перерабатывается на заводе «Сэлэнгэ», расположенном в сомоне Баянгол аймака Сэлэнгэ, и поставляется на платформенный рынок «Гууд» под названием «Эзэгтэй» - («Домохозяйка»).

В мае 2022 года компания начала экспорт «Эзэгтэй» в Южную Корею. И теперь в Японию.

Завод «Сэлэнгэ» имеет мощность по производству 35 000 тонн масла в год, прессовый завод – немецким, нефтеперерабатывающий завод – шведским, а завод по розливу оснащен итальянским оборудованием. Финансистом платформы «Гууд» выступает Ard Financial Group.

Требования к продукции в Японии подразделяются на две категории:

обязательные, содержащиеся в технических регламентах и необязательные — в добровольных стандартах. Обычно требуется оценка соответствия, прежде чем продукт может быть продан на рынке или даже представлен на выставке. Например, медицинское оборудование, не прошедшее оценку может быть представлено на выставке, только если оно сопровождается знаком, указывающим, что продукт еще не утвержден для продажи. Для нанесения обязательной маркировки требуются

предварительные испытания, утверждение типа и, в отдельных случаях, аудит производства с целью проверки системы качества.

Продукты, требующие обязательной оценки соответствия, должны иметь маркировку до отправки в Японию, чтобы груз смог пройти таможню. Следует учитывать, что правила могут применяться не только к самому продукту, но и к упаковке, способу транспортирования, установке. Соблюдение добровольных стандартов и получение соответствующих маркировок не повлияют на прохождение таможни. Их целью является повышение доверия потребителей к продукции.

Японский комитет по промышленным стандартам (Japan Industrial Standards Committee (JISC)) играет центральную роль в деятельности по стандартизации в Японии. Его миссия состоит из следующих четырех элементов:

— создание и поддержание японских промышленных стандартов (Japan Industrial Standards (JIS));

— администрирование аккредитации и сертификации;

— участие в международных стандартах;

— разработка стандартов измерений и технической инфраструктуры для стандартизации. JISC ежемесячно публикует планы на подготовку новых и пересмотренных проектов JIS на своем веб-сайте.

Японское законодательство требует маркировки для продуктов во многих категориях. Как правило, маркировка для большинства импортируемых продуктов не требуется на стадии таможенного оформления, но необходима в момент продажи.

Японские импортеры обычно прикрепляют ярлык к импортированному продукту после того, как растаможили груз. Хотя импортерам не требуется прикреплять этикетку к таким продуктам как грейпфрут или апельсины, розничный торговец

должен отображать страну происхождения рядом с продуктом. Чтобы гарантировать, что данный продукт отвечает всем применимым требованиям и надлежащим образом маркируется, экспортер должен работать с японским агентом или импортером.

источник: middleasiannews.com

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