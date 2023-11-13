Конференция 500 рейнджеров пройдет в здании парламента Монголии

CentralAsia (MNG) - В Министерстве окружающей среды и туризма сообщили о ходе движения «Миллиард деревьев», развитии зимнего туризма в рамках «Годы посещения Монголии», а также 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP 28).

«Мы начали работу по предоставлению гражданам услуг, связанных с особо охраняемыми территориями, через государственную интегрированную систему. По всей стране в режиме онлайн поступают заявки от граждан и предприятий на землепользование на 17 особо охраняемых территориях. Благодаря этому задержки и процессы принятия решений станут прозрачными.

В рамках этой работы мы проводим встречи с сотрудниками Главного налогового управления для полной оплаты земли.

В прошлом году прошла конференция рейнджеров, и в этом месяце мы работаем над тем, чтобы провести вторую конференцию. На этот раз в конференции примут участие более 500 рейнджеров, планируется обсудить итоги предыдущей конференции», — сказал Баатарцогт, руководитель Департамента политики и регулирования особо охраняемых территорий Министерства окружающей среды и туризма.

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