Доходы Монголии от зарубежных туристов почти достигли $1 млрд

// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) - Экономика Монголии к началу ноября этого года получила почти $1 млрд дохода от более 600 тыс. зарубежных туристов. Об этом сообщило министерство охраны окружающей среды и туризма страны.

В 2022 году Монголия поставила цель принять один миллион туристов в 2023 году, а выручка отрасли достигнет 1,2 миллиарда долларов или 4,2 триллиона тугриков, или 11,5 процента ВВП.

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