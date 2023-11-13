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Спасатели эвакуировали 82 домохозяйства, застрявшие в снегу, и открыли 279 км дорог

CentralAsia (MNG) -  Из-за сильной метели, продолжавшейся 22 часа, 4-5 ноября в сомоне Өндөрширээт аймака Төв выпало снега в среднем толщиной 20-25 см, а в канаве и оврагах толщиной 50-80 см.

Всего зарегистрировано 49 вызовов, связанных с сильным снегопадом, а отделы МЧС аймака и сомона совместными усилиями обеспечили безопасность более 100 граждан.

На сегодняшний день эвакуировано 82 домохозяйства, застрявших в сильном снегопаде, открыто 279 км дорог. Совместно работают Национальная спасательная бригада Главного управления по чрезвычайным ситуациям, 326-я часть Вооруженных Сил, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям аймака, члены Чрезвычайной комиссии сомона.

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