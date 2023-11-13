В Монголии введен знак «Women Owned»

CentralAsia (MNG) - Голомт Банк в сотрудничестве с Национальной торгово-промышленной палатой Монголии ввел знак одобрения «WOMEN OWNED» в целях развития и поддержки бизнеса женщин-предпринимателей, устранения рыночных барьеров, с которыми они сталкиваются, создания дифференциации продуктов и услуг, а также продвигать бизнес, возглавляемый женщинами.

С началом вручения этого знака появляется возможность увеличить продажи бизнеса за счет выявления и признания женщин-предпринимателей на бизнес-рынке, а также улучшить координацию проектов и программ поддержки женщин-предпринимателей.

Используя маркировку «WOMEN OWNED» в своих продуктах и ​​услугах, у вас появится больше возможностей для вывода вашей продукции на рынок и участия в любых проектах и ​​программах по кредитованию, инвестициям и финансовой поддержке женщин-предпринимателей, говорится в сообщении банка.

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