Крупные предприятия Шанхая и его региона примут активное участие в «Монгольском экономическом форуме»

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг Батмөнх встретилась с заместителем секретаря Шанхайского партийного комитета Коммунистической партии Китая и мэром Гун Чжэнем во время 6-й Китайской международной импортной выставки, проходящей в Шанхае, Китайская Народная Республика. Стороны обменялись мнениями по расширению и развитию сотрудничества между торговлей, экономикой, туризмом и межрегионального сотрудничества. В ходе встречи стороны единогласно подчеркнули стремительное развитие всестороннего стратегического партнёрства между Монголией и Китаем во всех сферах.

В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, 30-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, а также 10-летие выхода монголо-китайских отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства. Поэтому в связи с вышеупомянутыми юбилейными годами было решено активизировать связи и сотрудничество между регионами двух стран.

В этом контексте министр иностранных дел Батцэцэг подчеркнула, что правительство Монголии придает большое значение активному общению между столицей Улан-Батором и городами Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин, находящимися под управлением центрального правительства Китая. В этом контексте она выдвинула предложение Шанхаю активно сотрудничать в прямом сообщении с Улан-Батором. Она также подчеркнула важность тесного сотрудничества с Шанхаем и крупными предприятиями региона для активного участия в «Монгольском экономическом форуме», организуемом ежегодно по решению правительства Монголии.

Заместитель секретаря Шанхайского парткома Коммунистической партии Китая мэр Гун Чжэнь выразил полную поддержку реализации практических предложений министра иностранных дел Монголии.

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