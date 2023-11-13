Состоялся монголо-канадский круглый стол в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 9 ноября 2023 года в Улан-Баторе состоялось X заседание Круглого стола между правительствами Монголии и Канады.

Заседание «круглого стола» вели заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян с монгольской стороны и помощник заместителя министра по делам Индо-Тихоокеанского региона Уэлдон Эпп с канадской стороны.

В начале встречи стороны обменялись поздравлениями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, включая торгово-экономическое партнерство, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, дальнейшему укреплению политических отношений и связей между людьми, тесному сотрудничеству в рамках системы ООН и другие международные организации выразили желание продолжить свою работу. Стороны также отметили, что развивают сотрудничество в сферах региональной стабильности, прав человека, изменения климата, гендерного равенства и миротворчества на международной арене.

В связи с улучшением инвестиционно-правовой среды в Монголии договорились сотрудничать в направлении активизации двусторонних торгово-коммерческих отношений.

Монгольская сторона выразила благодарность за долгосрочный ценный вклад и поддержку Канады в развитии Монголии, такие как развитие надлежащего управления, создание устойчивого управления природными ресурсами, обеспечение гендерного равенства и повышение прозрачности судебной системы.

Канада будет продолжать поддерживать Монголию в достижении ее целей устойчивого развития и борьбы с изменением климата, и в этом контексте, через программы помощи развитию Канады, добиться реального прогресса в направлении надлежащего управления, расширения прав и возможностей женщин, экологической устойчивости и развития умных технологий. сельское хозяйство, устойчивое к изменению климата, что подтвердила канадская сторона.

Стороны обменялись мнениями о возможности дальнейшей диверсификации и более комплексного развития содержания отношений и сотрудничества.

Канадская сторона пригласила представителей Монголии принять участие в 11-м заседании Круглого стола между правительствами Монголии и Канады, которое состоится в Оттаве в 2025 году.

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