Монголия активизирует научно-технологическое сотрудничество с Германией

CentralAsia (MNG) - Доктор Баттогтох Доржготов, глава отдела Министерства образования и науки, встретился с Габриэлем Хермани, главой Министерства образования и исследований Германии, и Катрин Кос, директором Немецкого исследовательского фонда, с целью дальнейшего расширения сотрудничества между Монголией и Германия.

По этому случаю две страны обменялись мнениями по активизации научного сотрудничества и решили поэтапно изучить и реализовать следующие мероприятия:

Заключить меморандум о сотрудничестве между Немецким исследовательским фондом и Фондом науки и технологий Монголии, а затем запустить совместную проектную линию;

Включить монгольских исследователей в программу для развивающихся стран, реализуемую Немецким исследовательским фондом;

Грантовая поддержка проектов для докторантов и постдокторантов;

Расширить сотрудничество между Министерством образования и науки Германии и Министерством образования и науки Монголии и реализовать совместную исследовательскую программу.

В этом контексте представители министерств, фондов, университетов и академических учреждений Германии посетят Монголию в 2024 году для детального обсуждения сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения