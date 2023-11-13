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Монголия активизирует научно-технологическое сотрудничество с Германией

CentralAsia (MNG) -  Доктор Баттогтох Доржготов, глава отдела Министерства образования и науки, встретился с Габриэлем Хермани, главой Министерства образования и исследований Германии, и Катрин Кос, директором Немецкого исследовательского фонда, с целью дальнейшего расширения сотрудничества между Монголией и Германия.

По этому случаю две страны обменялись мнениями по активизации научного сотрудничества и решили поэтапно изучить и реализовать следующие мероприятия:

  • Заключить меморандум о сотрудничестве между Немецким исследовательским фондом и Фондом науки и технологий Монголии, а затем запустить совместную проектную линию;
  • Включить монгольских исследователей в программу для развивающихся стран, реализуемую Немецким исследовательским фондом;
  • Грантовая поддержка проектов для докторантов и постдокторантов;
  • Расширить сотрудничество между Министерством образования и науки Германии и Министерством образования и науки Монголии и реализовать совместную исследовательскую программу.

В этом контексте представители министерств, фондов, университетов и академических учреждений Германии посетят Монголию в 2024 году для детального обсуждения сотрудничества.

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