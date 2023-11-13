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Цена новых квартир в Улан-Баторе выросла на 11%

CentralAsia (MNG) -  Цены на жилье в Улан-Баторе выросли на 10,9 процента в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя цена 1 квадратного метра новой квартиры составляет 3,95 миллиона тугриков (примерно $1145).

Средняя цена 1 квадратного метра старой квартиры составляет 3,47 миллиона тугриков (примерно $1010).

Средняя цена нового жилья в районе Хан-Уул самая высокая – 4,26 миллиона тугриков за квадратный метр (около $ 1235). Что касается старых квартир, то самая высокая цена — 3,89 миллиона тугриков (около $ 1217) в районе Сухбаатар.

источник: MAN

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