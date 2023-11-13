Более 100 тыс. человек вышли на марш против «антисемитизма» в Париже. Фото

CentralAsia (CA) - Свыше 100 тыс. человек приняли участие в марше против роста антисемитизма в Париже на фоне продолжающейся войны Израиля и ХАМАС, пишет Assosiated Press (AP).

«Великий марш против антисемитизма» был организован по призыву председателей Национальной ассамблеи и Сената Яэля Брауна-Пиве и Жерара Ларше. Колонну митингующих, среди которых были премьер-министр Элизабет Борн, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд, сопровождали свыше 3 тыс. полицейских.

Как отмечает AP, президент Эмманюэль Макрон на марше не присутствовал, однако выразил поддержку протестующим и призвал «восстать против невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».

Организаторы попросили прийти на марш без флагов, объединившись под лозунгом «За республику, против антисемитизма».

По данным властей, всего участие в марше приняли свыше 182 тыс. человек. Из них большинство собрались в Париже — 105 тыс., Марселе — 7,5 тыс. и Страсбурге — 5 тыс. La Tribune пишет, что это девятая по счету демонстрация против антисемитизма во Франции и одна из крупнейших с начала 1980-х годов.

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После начала военных действий между Израилем и палестинским движением «Хамас» во Франции начался всплеск акций в поддержку Палестины, а также антисемитских выступлений. 12 октября во Франции запретили любые пропалестинские акции, объяснив это решение тем, что они угрожают общественному порядку.