В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Задержан директор заведения

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Полиция Астаны заявила, что по уголовному делу по факту избиения женщины в одном из столичных ресторанов по подозрению в укрывательстве преступления задержан директор «Гастро-центра».

Сообщается, что директора ресторанного комплекса, в котором произошло убийство, водворили в изолятор временного содержания.

«В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 «Укрывательство преступления» УК РК, в рамках которого водворён в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора «Гастро-центра». Также возбуждены уголовные дела по статье 434 «Недонесение о преступлении», статье 119, часть 3 УК РК «Оставление в опасности», – подчеркнули в правоохранительных органах.

Санкции статьи 432 УК РК предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 6000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до шести лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В одном из ресторанов Астаны 9 ноября до смерти избили женщину. СМИ сообщили, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. 10 ноября заместитель министра внутренних дел РК Серик Сарсенов подтвердил эту информацию. Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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