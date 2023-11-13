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Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, - Минздрав анклава
// Muthana El Najjar

CentralAsia (CA) -  В результате войны Израиля с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа погибли 11 180 человек, среди них — 4609 детей, 28 тыс. человек пострадали, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав анклава.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас», которое контролирует сектор Газа, длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа.

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