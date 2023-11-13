Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Умер брат бывшего президента Казахстана Болат Назарбаев, сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», – написал он в соцсети X.

По предварительной информации, Болат Назарбаев с остановкой сердца попал в реанимационное отделение. Предпринятые меры медицинской помощи оказались бесполезны.

По информации больницы, где находился Болат Назарбаев, смерть наступила 13 ноября в 09:51.

Младший брат бывшего президента был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Алматы с повторным инфарктом 4 ноября. СМИ сообщали, что его состояние нестабильно, поскольку инфаркт сопряжен с несколькими другими болезнями, которыми он страдает в последние годы.

Болат Назарбаев 1990-х годов занимался бизнесом. Основатель общественного благотворительного фонда «Саликалы урпак». Другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него выдвинуто не было. Тем не менее младший брат бывшего президента потерял несколько своих активов, в том числе земли в разных регионах и рынки.

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