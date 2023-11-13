ВОЗ зафиксировала в Газе 137 атак на медицинские учреждения

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Правозащитники зафиксировали как минимум 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ, Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ.

«За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек и ранены 686, в том числе 16 медицинских работников погибли, 38 получили ранения при исполнении служебных обязанностей»,— говорится в заявлении организаций.

В заявлении упоминаются атаки на больницу «Аш-Шифа», детскую больницу «Ар-Рантиси», больницу «Аль-Кудс». По данным организаций, больше половины больниц в секторе Газа закрыты, а работающие учреждения испытывают огромную нагрузку и могут оказывать лишь неотложную помощь, в частности проводить жизненно важные операции и предоставлять интенсивную терапию.

В ночь на 12 ноября окрестности больницы «Аш-Шифа» попали под обстрел, в результате учреждение осталось без электроснабжения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что «Хамас» использовал больницу как прикрытие, но боевики отрицают обвинения. ЦАХАЛ сообщил о передаче 300 л топлива в больницу «Аш-Шифа», однако, как утверждает ведомство, «Хамас» помешал его получению.