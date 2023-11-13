Токаев выразил соболезнование Назарбаеву, но не поедет на похороны его брата

фото: DW

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, но не поедет на похороны его брата Болата Назарбаева.

«Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева. Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах», - сообщил КазТАГ пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Болат Назарбаев умер утром 13 ноября в Алматы после продолжительной болезни.

4 ноября в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии Болата Назарбаева. В публикациях отмечалось, что Болат Назарбаев был госпитализирован с повторным инфарктом, а его состояние тяжелое и нестабильное.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Алматинской области.

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