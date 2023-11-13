В Таджикистане зафиксировали два землетрясения

- Таджикистан, общество
- 12:32, 13 ноября 2023
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CentralAsia (TJ) - На территории Таджикистана 13 ноября зафиксированы два землетрясения, сообщили «Азия-плюс» в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ.
Первое землетрясение, по данным Геофизической службой Национальной академии наук Таджикистана, было зафиксировано в 00:54 по местному времени. Его эпицентр находился в 215 километрах к северо-востоку от города Душанбе, в 15 километрах от Таджикабадского района.
Сила толчков составила 4 балла в эпицентре и 3 балла в районе Таджикабада.
Второй подземный толчок произошел в 8:34 по местному времени с эпицентром в 20 километрах к северо-востоку от города Душанбе, в 17 километрах от Варзобского района.
Сила толчков составила 4 балла в эпицентре и 3 балла в Душанбе.
По предоставленным данным, ни разрушений, ни жертв не зафиксировано.
Отмечается, что 11 ноября в 6:24 на территории страны произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 31 км к юго-востоку от города Душанбе, в 22 километрах от города Нурек.
Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в Душанбе 2-3 балла.