Афганское консульство в таджикском Хороге перешло под контроль «Талибана», - представитель талибов в консульстве

Накибулло Дехконзода

CentralAsia (TJ) - Генеральное консульство Афганистана официально действует в городе Хорог (Таджикистан) и находится под непосредственным руководством Министерства иностранных дел правительства «Талибана». Об этом заявил представитель консульства Накибулло Дехконзода, передает «Азия Плюс».

Видео с его заявлением было опубликовано в сети «Х» (бывший «Твиттер»), а сделано оно было сделано в ответ на слова посла бывшего правительства Афганистана в Таджикистане Мохаммада Захира Агбара о том, что консульство Афганистана в Хороге было закрыто из-за отсутствия экономических возможностей.

Захир Агбар 7 ноября сообщил на пресс-конференции, что сотрудники генконсульства в Хороге продолжат свою работу в Душанбе.

«Наше консульское представительство в Хороге никоим образом не находится в руках талибов. Мы его временно закрыли из-за отсутствия экономических возможностей, а наши коллеги продолжают работать здесь (в офисе посольства Афганистана в Таджикистане)», - сказал он.

Однако Накибулло Дехканзаде назвал Захира Агбара бывшим послом Афганистана и заявил, что это заявление «безответственно и не верно».

Он добавил, что «Генеральное консульство Афганистана в городе Хорог Таджикистана является независимым представительством, действующим непосредственно при поддержке и руководстве Министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан («Талибан» называют своё правительство Исламским Эмиратом Афганистан).

Представитель правительства «Талибана» говорит на видео, что консульство работает в соответствии со своими законными полномочиями и предоставляет консульские услуги.

«После развала республиканской системы сфера деятельности консульства по направлениям оказания услуг афганцам, проживающим в Таджикистане, включая переоформление паспортов, визовое оформление, двустороннее сотрудничество с Таджикистане, в том числе, транзитные споры, торговля, пограничные вопросы, расширилась», - сказал Накибулло Дехконзода.

Он добавил, что долг дипломата – «решать проблемы и развязывать узлы», а не создавать проблемы, ставить под сомнение национальные интересы и вызовы, что является головной болью для народов обеих стран.

При этом представитель талибов поблагодарил руководство Таджикистана «за возобновление пограничной связи, открытие совместных приграничных рынков в провинции Бадахшан, а также значительную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в провинции Герат».

Отмечается, что место записи этого видео не известно, но оно было опубликовано утром 10 ноября на официальной странице заместителя пресс-секретаря Министерства иностранных дел правительства «Талибан» Хафиза Зии Ахмеда.

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