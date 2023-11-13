Казахстан поддерживает право палестинцев на создание своего государства, - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства. Такое заявление сделал глава МИД РК Мурат Нуртлеу на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по вопросу Палестины, сообщается на сайте ведомства.

«Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами – участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа», – заявил Нуртлеу.

В мероприятии приняли участие главы государств, правительств, министры иностранных дел государств – членов ОИС. Участники выразили мнение о необходимости мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, возвращении законных территорий Палестине, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

По итогам саммита участники приняли резолюцию, в которой было заявлено, что сектор Газа является неотделимой частью палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Была возложена ответственность на Израиль за вооруженный конфликт в секторе. Страны ЛАГ и ОИС договорились о создании системы финансовой безопасности для поддержки палестинцев.

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