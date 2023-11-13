На Сицилии произошло извержение самого высокого действующего вулкана Европы. Фото, видео

CentralAsia (CA) - На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Фонтан лавы поднялся на высоту около четырёх с половиной километров над уровнем моря, пепел оседает и на предгорные деревни севернее вулкана. Об этом сообщает газета La Sicilia.

За ситуацией следят эксперты из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании. Они наблюдают за вулканом с помощью анализа изображений с сети камер наблюдения.

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Сообщается, что извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Эруптивная колонна поднялась на высоту около 4,5 тысяч метров над уровнем моря. Эти явления сопровождались постоянным ростом уровней «дрожания» Этны, что сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана.

Продукты вулканических выбросов фиксируют в коммунах Джарре и Рипосто, в том числе на автомагистрали Катания—Мессина на участке недалеко от города Ачиреале, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке.

Однако нынешняя фаза извержения пока не влияет на работу близлежащего аэропорта города Катания. Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением.

Этна - действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе. По данным Национального музея естественной истории (США), на 2018 год высота Этны составляла 3 295 метров над уровнем моря.

Напомним, в прошлом году также сообщалось об извержении Этны. Оно было сосредоточено на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Пепел и дым, по информации Национального институту геофизики и вулканологии Италии, поднялся в небо на восемь километров вверх.