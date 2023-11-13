На юге Казахстана ожидается потепление до +22 градусов

CentralAsia (KZ) - 14-16 ноября в Казахстане сохранится теплая погода, но почти на всей территории страны пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие три дня сначала западные, а затем и остальные регионы Казахстана окажутся под влиянием двух циклонов, южного и атлантического: ожидается облачная и дождливая погода, температурный фон будет умеренно теплым. А в южных регионах страны прогнозируется малооблачная погода и повышение температуры воздуха днем до +17+22 °С.

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