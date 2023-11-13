В Казахстане для поиска выведенных за рубеж активов будут использовать искусственный интеллект

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта. Об этом заявил генпрокурор Берик Асылов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Акорда.

Генпрокурор представил информацию о работе по сопровождению значимых инвестпроектов. По его словам, на мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, разрешены проблемные вопросы 41 инвестора. Он также отметил, что для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта, согласование с прокурором ключевых решений госорганов в отношении бизнеса.

Асылов рассказал, что в рамках трёхзвенной модели в три раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204). По стране не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лица, число нарушений конституционных прав снизилось на 29% (с 310 до 222).

Кроме того, он сообщил о мерах по противодействию пыткам, в рамках которых в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.

Берик Асылов также озвучил результаты работы по международному сотрудничеству. В частности, в текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.

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