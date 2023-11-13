В правительстве Великобритании перестановки. Уволили главу МВД, критиковавшую полицию из-за пропалестинских маршей

Суэлла Браверман

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман уволена с поста после публикации ее колонки для газеты The Times с критикой действий полиции на пропалестинских маршах, сообщает «Би-би-си».

Браверман обвинили в нагнетании напряженности накануне пропалестинских акций в минувшие выходные. Колонка министра вышла 8 ноября. В ней Браверман обвинила полицию в слишком мягком отношении к радикально настроенным участникам антисемитских акций, отметив, что к демонстрантам во время других протестов сотрудники полиции относятся намного жестче.

Статья на была одобрена офисом премьер-министра, а Браверман, как выяснилось, отказалась выполнить просьбу Даунинг-стрит и смягчить колонку. После публикации колонки главу МВД призвали снять с поста.

В итоге глава британского правительства Риши Сунак заменил Браверман Джеймсом Клеверли, который до сих пор был главой министерства иностранных дел страны. На его пост назначили Дэвида Кэмерона, занимавшего должность премьер-министра Великобритании в 2010-2016 годах.

11 ноября в Лондоне прошел очередной марш против израильских обстрелов сектора Газа. Местная полиция сообщила, что участие в акции приняли 300 тысяч человек. Организаторы марша заявили о 800 тысячах участников, назвав акцию одним из крупнейших маршей в истории Великобритании.

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