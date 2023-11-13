40 граждан Казахстана и членов их семей эвакуируют из сектора Газа, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - В Министерстве иностранных делКазахстана сообщили о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, сегодня, 13 ноября запланирована эвакуация первой группы из 44 человек.

«В эту группу входят 40 граждан Казахстана и 4 иностранца, членов их семей. В общей сложности, через пункт Рафах на сегодня запланирована 594 человек, включая наших 44 граждан», - заявил он.

Как отметили в МИД, кроме нашей страны среди запланированных к эвакуации, есть представители 9 других стран. Это Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу Нидерланды, Великобритания, Швеция.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что эвакуация будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в Каир и размещены в гостинице. После проверки необходимых документов, они будут отправлены в Казахстан.

«Казахстанские дипломаты уже выехали в Каир. Проходят все пункты пропуска и приближаются уже к Рафаху. В течение часа они уже должны будут доехать туда. По мере прибытия они начнут проверку всех документов совместно с египетскими властями, властями сектора Газа и поэтапно будут выводить наших граждан», - заключили в МИДе.

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