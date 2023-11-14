Монголия предупредила о снежных бурях

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что в ближайшие два дня на большую часть территории Монголии обрушатся сильные снегопады и снежные бури, что приведет к ухудшению видимости на дорогах, сообщило в понедельник Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды страны.

Агентство по мониторингу погоды предупредило общественность, особенно кочевых скотоводов и водителей, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности против возможных стихийных бедствий.

В начале этого месяца сильный снегопад и метели обрушились на большую часть страны, в результате чего погибли восемь пастухов.

По данным агентства, почти 60 процентов территории Монголии на данный момент покрыто снегом.

Климат страны, не имеющей выхода к морю, резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом.

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