Обсуждена логистика в распределении продуктов питания в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ и соответствующие должностные лица провели консультативную встречу с более чем 700 представителями производства, сферы услуг, торговцами продуктами питания и предприятиями столицы.

Мэр Нямбаатар Хишгээ представил политику и решения, направленные на уменьшение заторов на дорогах, а Центр политических исследований представил «Оптимальное решение для транспортной логистики». В частности, было предложено транспортировать раздачу продуктов питания в ночное время. Представители торговли и производителей продуктов питания выразили обеспокоенность сложностями для граждан и предприятий в экономическом и организационном плане.

«Во время ночного распределения в период Covid-19 ощущалась нехватка рабочих. Поэтому ночное распределение затруднено, и лучшим решением является создание регионального склада. Кроме того, получение товаров в ночное время может поставить под угрозу требования к надлежащему хранению, отрицательно повлиять здоровью ночных работников и привести к нехватке рабочей силы. Кроме того, освобождение крупных отечественных предприятий пищевой промышленности от налога на добавленную стоимость увеличивает налоговую нагрузку на малые и средние предприятия. Ночная доставка осуществима для крупных сетевых магазинов, но индивидуальным предпринимателям будет сложно», - рассказали представители продовольственных торговцев и предприятий.

Мэр Нямбаатар отметил, что мнение горожан и представителей предприятий будет отражено при поиске наиболее оптимального решения.

В ходе встречи граждане и представители предприятий высказали свое мнение по поводу пробок на дорогах, организации, выделения земель и бюрократии. Мэр заявил, что конкретное решение будет принято на основе политических исследований с учетом интересов большинства.

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