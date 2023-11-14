Система Е-Mongolia сэкономила ₮704,9 млрд

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 13 ноября 2023 года встретился с коллективом единой цифровой платформы государственных услуг Е-Mongolia.

Он выразил благодарность инженерам и коллегам Академии E-Mongolia за профессионализм и преданность делу при создании системы.

На данный момент в E-Mongolia интегрировано 1106 сервисов от 86 организаций. У системы 1,7 миллиона пользователей, 36,5 миллиона государственных услуг были предоставлены онлайн, а люди сэкономили на расходах ₮704,9 млрд тугриков. В мае 2023 года запуск системы «Е-Mongolia 3.0» сделал ее доступной для людей с ограниченными возможностями, упростил регистрацию предприятий и добавил нотариальные услуги.

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