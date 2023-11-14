КПП Гашуунсухайт—Ганцмод возобновил пропуск пассажирского автотранспорта

CentralAsia (MNG) - Контрольно-пропускной пункт Гашуунсухайт—Ганцмод, крупнейший автодорожный КПП на монголо-китайской границе, в понедельник возобновил пропуск пассажирского транспорта в обоих направлениях, приостановленный в феврале 2020 года из-за пандемии.

Как заявила администрация погранперехода, для обеспечения нормального режима таможенного оформления пассажиров были приняты такие меры, как оптимизация обслуживания и открытие нескольких коридоров досмотра.

В 2022 году погранпереход произвел таможенную очистку более 19 млн тонн грузов, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник, что более чем в два раза превысило показатели 2021 года.

КПП Гашуунсухайт—Ганцмод является крупным каналом импорта энергоносителей в Китай.

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