В Монголии создан Центр по борьбе с киберпреступностью

CentralAsia (MNG) - В Монголии создан Центр по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщило Главное полицейское управление страны.

Выступая на открытии центра, министр юстиции и внутренних дел Монголии Энхбаяр Баттөмөр отметил, что в последние годы в Монголии резко увеличилось количество преступлений, связанных с онлайн-мошенничеством, кибератаками и азартными онлайн-играми, а размер причиненного ими ущерба гражданам также резко возрос. «В частности, за последние пять лет было совершено 14 085 преступлений, связанных с мошенничеством, 97 процентов из которых были совершены онлайн. Ввиду этого, в рамках политики по предотвращению данного вида преступлений здесь открылся Центр по борьбе с киберпреступностью», — сказал он.

Энхбаяр Баттөмөр также подчеркнул, что в том случае, если граждане заподозрят, что они стали жертвами киберпреступности, они могут обратиться в полицию по телефону 102 или на официальную веб-страницу Центра по борьбе с киберпреступностью. «При этом полиция Монголии будет сотрудничать с прокуратурой и коммерческими банками, чтобы оперативно заморозить деньги граждан. По нашим оценкам, мы можем уменьшить размер ущерба до 50 процентов», — добавил он.

Согласно статистическим данным, в 2022 году в Монголии было зарегистрировано 7708 преступлений, связанных с мошенничеством.

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