Первый международный форум «Купеческая нация» в Монголии принес ощутимые результаты

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе состоялся первый форум «Худалдаачин Үндэстэн» («Купеческая нация»). Инициатором мероприятия является международный бизнес-консультант Дашравдан Балжинням.

Форум экспертов и предпринимателей, направленный на поддержку монгольских предпринимателей в выходе на международный рынок и предоставление консультационных услуг представителям из-за рубежа по инвестированию в Монголию, прошел впервые. Участники обсудили практическое сотрудничества между Монголией и Китаем в сфере торговли и инвестиций. Гостям была представлены свежие научные разработки исследователей, специализирующихся на изучении международной торговли, транспортной логистики, приграничных портов, иностранных инвестиций, налоговой среды, свободной зоны трансграничной электронной коммерции Китая.

Среди участников были не только предприниматели, но и инвестиционные эксперты, которые поделились опытом работы в отрасли. Ведущие эксперты в области внешней торговли и инвестиций Монголии и Китая ознакомили бизнесменов с экономической средой, законами, правилами сотрудничества двух стран. Так, на покупки из Китая, в том числе из отдельных менее развитых районов, доступно не менее 86 видов скидок. Возврат НДС достигает 13%. Кешбек на покупку товаров с китайскими инновациями составляет до 15%.

Правительства двух стран ставят перед собой цель увеличить товарооборот Монголии и Китая до 20 миллиардов долларов США в течение пяти лет. Организаторы подчеркнули, что основная цель форума — обсуждение и совместное решение существующих препятствий, с которыми сталкиваются монгольские предприниматели при выходе на международный рынок, поиске новых партнеров, также поиск новых возможностей для бизнеса и инвестиций и рост двусторонней торговли.

По приглашению в мероприятии приняли участие бизнес-эксперты и исследователи из Китая: генеральный секретарь Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня (провинция Гуандун) Чжан Дафэнь и директор Института экономических исследований Северо-Восточной Азии Ляонинского университета Фонда науки и технологий при Министерстве иностранных дел Китая Бе Доли. С докладами выступили директор Фонда науки и технологий при Министерстве образования и науки Монголии Одгэрэл Доржгочоо и директор Шэньчжэньской лаборатории «Шэньчжэнь Бэй» и биомедицинского центра Китая Чжоу Цзюнь.

По мнению участников-бизнесменов, форум экспертов и предпринимателей «Купеческая нация», организованный Деловым советом «Восточного партнерства», стал значимым и результативным мероприятием, положившим начало масштабному сотрудничество между деловыми людьми двух стран.

— Мы очень заинтересованы в монгольской шерсти и кашемире. Кроме того, помимо экспорта угля, в Китае растет электронная коммерция. Сегодня я приехал в Монголию всего на один день. Многие люди из Китая разговаривали со мной и говорили: «Пожалуйста, изучите монгольские транспортные, товарные, шерстяные и кашемировые компании». Монголия имеет большую территорию, но небольшое население. Самая острая проблема – нехватка человеческих ресурсов. Привлечение китайских инвесторов в Монголию позволит привлечь множество инвестиций и создать человеческие ресурсы, — сказал Чжан Дафэнь.

— Вы не сможете совершить прибыльную сделку, не изучив своего партнера. Прибыльную и успешную торговлю невозможно вести, не зная, с кем и как сотрудничать. Необходимо, чтобы наша торговля развивалась, стала экономически жизнеспособной. Важно знать, какие требования необходимо соблюдать для экспорта продукции в Китай и какие существуют возможности. Важно знать, на что ты способен. Национальный комитет по возрождению портов и Правительство Монголии будут поддерживать деятельность в этом направлении», — подчеркнул министр Монголии, председатель Национального комитета по возрождению портов Тулга Буяа.

источник: middleasiannews

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