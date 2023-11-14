Для повышения пенсий на ₮100 тыс. необходимо ₮140 млрд

депутат ВГХ Тогтохсурэн Дуламдорж

CentralAsia (MNG) - В отношении утверждения государственного бюджета на 2024 год Министерство финансов и Постоянная комиссия парламента по бюджету предоставили следующую информацию.

Тогтохсурэн Дуламдорж, глава группы Монгольской народной партии в парламенте, сказал: «Доходы бюджета увеличены в общей сложности на 590 миллиардов тугриков, что улучшило баланс бюджета. Также расходы бюджета были сокращены примерно на 300 миллиардов тугриков, а объем инвестиций немного увеличился. Что касается социального обеспечения, то вопрос повышения пенсий решен. Предполагалось, что с 1 апреля 2024 года она увеличится на 10%. Больше всего от инфляции страдают граждане, получающие низкие пенсии. Поэтому считается правильным увеличить пенсию на 100 тысяч тугриков. А всего 140 миллиардов тугриков, необходимых для повышения пенсий на 100 тысяч тугриков. И это решено».

Государственный бюджет на 2024 год был окончательно одобрен парламентом 10 ноября. С принятием закона о бюджете на следующий год сумма доходов сбалансированного бюджета составит 25 трлн тугриков, а сумма расходов - 27 трлн тугриков. В следующем году предполагалось, что экономика Монголии вырастет на 7%, экспорт угля достигнет 60 миллионов тонн, инфляция снизится на 8,5%, а ВВП достигнет 74 триллионов тугриков.

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