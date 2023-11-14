Зеленский и Залужный назвали самые сложные направления украинского фронта

Валерий Залужный, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перечислили направления украинского фронта, где ситуация самая сложная и горячая. Глава государства рассказал об этом в видеообращении, главком — в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Зеленский упомянул семь направлений, на которых сейчас «сложно». Это Авдеевское, Марьинское, Бахмутское, Лиманское, Купянское, Запорожское и Херсонское направления. Он выступил с видеообращением после того, как заслушал доклады руководителей военной и внешней разведки Кирилла Буданова и Александра Литвиненко соответственно. Глава государства не раскрыл детали отчетов.

Залужный в телефонном разговоре с Брауном упомянул только Авдеевское, Купянское и Мирьинское направления. По его словам, они «остаются самыми горячими». «Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях»,— написал главком ВСУ в Telegram по итогам телефонного разговора.