ХАМАС потерял контроль над Газой, - глава Минобороны Израиля

Йоав Галант

CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС «потерял контроль» над сектором Газы и отступает на юг, сообщает The Times of Israel.

«Нет сил ХАМАСа, способных остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские грабят базы ХАМАСа. Они не доверяют правительству», - сказал он.

По словам Галанта, в последние дни ЦАХАЛ «активизировал» деятельность против тоннелей ХАМАС.

После заявления Израильские медиа опубликовали фото бойцов бригады «Голани» с флагами Израиля в зале парламента ХАМАС в Газе.

Армия обороны Израиля считает, что ХАМАС больше не является организованной военной структурой на севере сектора Газа.

«На данный момент ЦАХАЛ сосредоточил боевые действия своих сухопутных войск на севере сектора Газа. В рамках этого сухопутные подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации ХАМАС. Батальонам нанесен значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать как организованные структуры»,— говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.