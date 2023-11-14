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Ядовитый смог окутал Нью-Дели. В городе закрыли школы и ограничили движение

CentralAsia (CA) -  Густой ядовитый смог окутал индийскую столицу в понедельник. Уже две недели уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели характеризуется как «очень высокий», сообщает Еuronews.

Ситуация значительно ухудшилась после того, как в воскресенье здесь отметили один из главных и почитаемых в индуизме праздников — Дивали.

По традиции, жители зажгли тысячи свечей и лампадок. Всю ночь гремели фейерверки и петарды. Как результат: утром облако едкого дыма опустилось на город.

Концентрация в воздухе мелких загрязняющих частиц в двадцать раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Горожане вынуждены носить защитные маски, они жалуются на кашель и жжение в глазах.

Власти распорядились о закрытии школы и об ограничении автомобильного движения. Для борьбы с загрязнением используют специальные противосмоговые пушки и разбрызгиватели.

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