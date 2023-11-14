В Казахстане проходят похороны младшего брата Назарбаева. Фото

В Казахстане проходят похороны Болата Назарбаева

CentralAsia (KZ) - В казахстанском Шамалгане проходят похороны Болата Назарбаева — младшего брата первого президента Казахстана. Церемония прощания проходила по казахскому мусульманскому обряду Жаназа, передает Orda.kz.

На похоронах присутствует и сам бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. Он прибыл вчера и был на Қонақ асы. Также проводить в последний путь Болата Абишевича, приехал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев не поедет на похороны.

Тело Болата Назарбаева погрузили в катафалк и повезли в родовую усыпальницу семьи, которая находится на близлежащем кладбище.

Дороги в местности по-прежнему перекрыты, повсюду дежурит полиция.

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Болат Назарбаев умер 13 ноября в Алматы после продолжительной болезни.

4 ноября в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии Болата Назарбаева. В публикациях отмечалось, что Болат Назарбаев был госпитализирован с повторным инфарктом, а его состояние тяжелое и нестабильное.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Алматинской области.

Болат Назарбаев 1990-х годов занимался бизнесом. Основатель общественного благотворительного фонда «Саликалы урпак». Другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него выдвинуто не было. Тем не менее младший брат бывшего президента потерял несколько своих активов, в том числе земли в разных регионах и рынки.

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