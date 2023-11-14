В горах Памира произошло землетрясение силой 5 баллов

CentralAsia (TJ) - В горах Памира в 18:16 13 ноября произошло землетрясение силой 5 баллов.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана, в 210 км к юго-востоку от кыргызского города Баткен, 225 км к юго-западу от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

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